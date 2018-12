El PSOE abre sede y avisa que habrá candidatura a las municipales en Trives

La agrupación socialista de Trives inauguró su nueva sede, situada en la calle Marqués de Trives número 10. En el acto, que contó con la presencia del secretario de organización del PSdeG PSOE, Jose Antonio Quiroga; el secretario local, Ángel Sabín; la alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega, y el secretario xeral provincial, Rafael Rodríguez Villarino, participaron más de medio centenar de personas, según fuentes de la organización socialista.El

secretario local, Ángel Sabín, recalcó que "o pasado pasou e agora imos a tirar para adiante e que o PSOE de Trives volte a ser unha forza unida e loitar por axudar a este pobo a saír do ostracismo". El secretario de organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, subrayó que "hai que formar unha candidatura que faga fronte o gobernó local e que siga o exemplo dos concellos socialistas da bisbarra".

Uno de los discursos más emotivos fue el de la alcaldesa de Castro Caldelas. "Esto é unha cuestión de sentimentos. Os sentimentos de igualdade, o sentimento de loitar polos vecinos, de sentirse cómodos coa xente que nos está acompañando cada día e para min eso segue presente, porque ser socialista é un sentimento", destacó.

Rodríguez Villarino destacó que "hai que recuperar a forza que Trives tivo e seguir o exemplo doutros concellos da bisbarra coma Castro Caldelas, San Xoán de Río ou Parada de Sil, onde se están cambiando as cousas. Non teñen nin punto de comparación cos concellos que gobernan o PP ou outras forzas políticas. Estos (polos tres concellos socialistas) son nos que se están facendo cousas e espertando a súa xente e Trives mereceo e non o que vimos hoxe cunha oscuridade nas rúas que se funde unha bombilla do escaso alumeado púbrico, queda todo en penumbra".n