El PSOE apuesta por José Manuel González para Carballeda

La agrupación socialista de Carballeda de Valdeorras designó a José Manuel González Alijo para encabezar la lista que presentará en las Elecciones Municipales 2019. En la actualidad, es portavoz de la oposición en la Corporación municipal, siendo la segunda vez que aspira a la Alcaldía. El PSdeG-PSOE resaltó el importante aumento del número de votos que supuso su primera candidatura, "triplicando os escanos que conseguira a súa predecesora en 2011".

El cabeza de lista afirmó que acude a las elecciones buscando "mellorar o meu Concello". José Manuel González afirmó que Carballeda de Valdeorras "está totalmente abandonada polas políticas do PP e gobernado por unha alcaldesa que leva 28 anos no poder e que deu as costas á veciñanza".

El aspirante a la Alcaldía se quejó de que "as nosas aldeas esmorezan ano a ano a causa dos estragos e á falta de iniciativas para arranxar estradas camiños, rúas e infraestruturas municipais". González Alijo también mostró su preocupación porque "as nosas aldeas van quedando sen xente e sufrindo un despoboamento que prosegue agudizándose co paso do tempo, sen que ninguén faga nada por reverter esta situación", expuso antes de echar en falta "políticas que atraigan xente nova".