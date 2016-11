El PSOE de O Bolo impugnará el pleno que aprobó el presupuesto y el PXOM

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de O Bolo solicitará la impugnación del último pleno de la Corporación municipal que preside el popular Manuel Corzo Macías, desarrollado el pasado 7 de noviembre. Lo anunció su portavoz, Juan Ferreira Rincón. Este explicó que la sesión plenaria apenas duró 18 minutos, el grupo popular aprobó en solitario dos puntos sumamente importantes para la actividad municipal, el borrador del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y el presupuesto para el próximo año 2017.



"Non se nos facilitou o Plan para coñecelo. Metimos escritos solicitando unha copia, non pedimos o orixinal e negóusenos", protestó Ferreira, quien mostró un escrito, sellado en el Concello, donde consta que los concejales podrán obtener copias de los documentos desde la convocatoria del pleno, que debe realizarse "al menos con dos días hábiles de antelación". "Non somos expertos", dijo el edil del PSOE, insistiendo en la necesidad de las copias. También explicó que desconoce la propuesta de PXOM y de las cuentas. "Nunca se nos deu información. Votamos en contra de todo", aseguró.



Juan Ferreira también aseguró que el lunes próximo se personará en el Juzgado de Trives para presentar una denuncia por amenazas contra el alcalde. "No último pleno dixo que non ía pasar frío, pois estaba xestionando unha celda en Pereiro", dijo el concejal del PSOE. "Nos plenos, sempre escoito algunha ameaza", añadió.



El edil mostró su preocupación por dos hechos que le sucedieron: "Matáronme o can e cortáronme uns rosais", dijo, si bien aseguró no poder relacionarlos con una motivación política. Pese a ello, Ferreira Rincón mostró su disposición a dialogar con el grupo de gobierno.



Por su parte, el alcalde de O Bolo, el 'popular' Manuel Corzo, se limitó a apuntar al respecto que "aos araneros non se lles contesta". En referencia al presupuesto, explicó que su total asciende a 938.000 euros, y añadió que el PXOM incluye un suelo industrial que intentará ofrecer gratis para captar empresas.