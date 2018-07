El PSOE coloca a Sabín como su líder en Trives

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, recogió ayer el malestar existente entre los vecinos de A Pobra de Trives, derivado de la suspensión del pediatra del Centro de Saúde durante los meses del verano. La medida, que fue justificada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en la falta de especialistas, dio pie a una campaña de protestas de los afectados.

Las quejas de los vecinos fueron transmitidas al máximo responsable de los socialistas gallegos minutos antes de que este asistiese al acto de presentación de la nueva directiva de la agrupación socialista trivesa, una formación que tendrá a Ángel Sabín como secretario general.

Durante el encuentro socialista, que se desarrolló en el restaurante "La Viuda", también intervinieron el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, y el propio Gonzalo Caballero.

La renovación de la directiva de la agrupación trivesa fue acometida después de que esta formación no consiguiese presentar una candidatura en las Elecciones Municipales 2015. Cuatro años antes, en los comicios de 2011, los socialistas habían conseguido un concejal, Manuel José Vicente de Inés. No acabó la legislatura. La ejecutiva local anunciaría meses después su expulsión por las diferencias internas, continuando en la Corporación municipal como no adscrito.