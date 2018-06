El PSOE solicita 30 plazas infantiles nuevas en Viana

La propuesta socialista planteando la ampliación de las plazas infantiles públicas de Viana do Bolo fue rechazada por el PP en la Comisión de Política Social que se desarrolló ayer. Fue defendida por la portavoz de Política Social del PSdeG-PSOE, Noela Blanco, quien lamentó el veto popular a la proposición no de Ley.

La diputada explicó que Viana do Bolo, cuya población es de 2.964 habitantes, cuenta con 54 niños menores de tres años. Añadió que este Concello rompió "coa tendencia á caída demográfica de toda a provincia". Estas circunstancias no evitan que la escuela infantil solo esté en condiciones de ofrecer 17 plazas. "Faltan outras 30", afirmó.

Noela Blanco dijo que la única solución que ofrece el gobierno gallego pasa por "derivar parte da demanda ao Concello veciño de Vilariño de Conso, que conta cunha escola infantil municipal sen demanda". Abundando en este argumento, explicó que en el citado Concello solo nació un niño desde 2016, procediendo de Viana siete de los nueve alumnos. "Estas familias vense obrigadas a desprazar aos seus rapaces a 10 quilómetros por unha estrada en condicións cuestionables, pola que o bus tarda 20 minutos", según dijo la diputada.

En sus declaraciones, acusó al PP de negar los recursos que precisa Viana do Bolo por "revanchismo político inaceptable" y "para beneficiar aos concellos veciños, nos que goberna o seu partido e no que si contan cun Punto de Atención á Infancia con 20 prazas, das que non enche a metade". Además, la diputada socialista resaltó que el 80 % de las plazas son cubiertas por las familias vianesas.

Finalmente, reclamó que el "PP deixe de castigar a quen conforma un oasis demográfico no deserto da provincia de Ourense".