El PSOE vianés pide que siga la sede de Correos

La posibilidad de que la oficina de Correos de Viana cierre sus puertas preocupa a la agrupación socialista. El concejal del PSdeG-PSOE, Santiago Barja Barja, mostró su oposición a la esta medida que, según anunciaron las centrales sindicales UGT, CC.OO. y CSIF, también podría afectar a otras oficinas "periféricas".

En esta misma situación se encuentran los servicios de Leiro, A Gudiña, Trives, Barbantes y Cortegada. Los sindicatos alertaron de esta situación, en base al recorte de 60 millones de euros en la partida que los Presupuestos del Estado 2017 asignan al "servicio postal en el rural". Las centrales sindicales consideran que la reducción presupuestaria pone en peligro la viabilidad del servicio postal universal (SPU) y podría conllevar la reducción del 30 % de los carteros, que cuantifican en aproximadamente 80.

El concejal socialista también aludió a la polémica suscitada en torno a la oficina del Registro de la Propiedad y su posible cierre.

"Queremos amosar a falta de sensibilidade que ten o goberno do PP co mundo rural", se quejó Santiago Barja.

El edil añadió que la supresión de servicios como los citados contribuirá a la despoblación del medio rural. "Non é a forma de fixar poboación no rural, senón todo o contrario. Se non temos os servicios máis necesarios para vivir dignamente, pecharemos as portas das aldeas a un ritmo moi acelerado", afirmó Santiago Barja.

El concejal del PSOE asumió las funciones de portavoz de la agrupación socialista de Viana para anunciar que "desde esta agrupación apoyaremos todo tipo de iniciativas para manter os citados servicios", afirmó Santiago Barja.