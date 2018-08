"De pura cepa" inaugura la 28 edición de la Semana de Cine en Valdeorras

La presentación del corto "De pura cepa", que dirigieron Xavi Castro y Olalla Rodríguez y que produjo "SinteLobos", con la actuación de Jhon Varo, Jennifer Lima, Sara Suárez y Miguel Cazorla, abrió ayer el programa de la "28ª Semana de Cine".

Las actividades se desarrollarán entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre e incluyen 16 proyecciones. Cinco de ellas son infantiles: "O fillo de Bigfoot", "Leo da Vinci", "Luís e os alieníxenas", "O malvado raposo feroz" y "Superaxente canino". El resto son filmes de actualidad, como el citado corto "De boa cepa": "A tribu", "Illa de cans", "As leis da termodinámica", "The Florida project", "Loving Pablo", "Caras e lugares", "Case 40", "Unha muller fantástica", "O Padriño" y "Loving Vincent".

El programa incluye una exposición de carteles de películas, "100 Películas sen as que non podería vivir", la presentación del libro "Ultreya et Suseya, por el Camino de Invierno" y un homenaje a los desaparecidos cines de la villa.

Las sesiones de cine infantil tendrán un carácter solidario, pues los menores de 16 años podrán acceder aportando un kilo de alimentos, para su entrega posterior a Cáritas Interparroquial de O Barco.