Raquel Méndez vuelve a encabezar el PSOE de Rubiá

La concejala socialista de Rubiá Raquel Méndez Ramos encabezará la candidatura del PSdeG-PSOE, después de ser elegida por la agrupación local. Hace dos legislaturas también fue candidata en el Concello.

"Quero loitar contra o abandono que sufre Rubiá a causa das políticas que leva poñendo o PP en práctica nos últimos anos e porque a veciñanza merece un futuro mellor no que non teña problemas cotiás graves, como que acontece no municipio co tema da auga", dijo Raquel Méndez. Continuó apuntando que, si bien el Concello "ten unha boa auga", esta "non se pode beber e en ocasión nin usar polos problemas de limpeza e hixiene que teñen os pozos".

Otro problema al que aludió la candidata alude a la despoblación, "que está provocando que haxa aldeas dentro do concello que conteñen tan só dous ou tres veciños". La cabeza de lista socialista abogó por la generación de empleo y por utilizar los recursos del concello, como el parque natural. Los servicios sociales de Rubiá también preocupan a la candidata. Afirmó que "a día de hoxe non cobren as necesidades da veciñanza por falta de persoal". En este sentido, se quejó de que "o alcalde ofrece postos de traballo por meses ou a media xornada, o que fai que a xente prefira buscar outras opcións" para atender a los mayores.