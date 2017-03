Reclaman protección para seis cedros en Vilamartín

La tala de dos de los ocho cedros del Canadá de una finca particular de Arnado (Vilamartín) hizo sonar la alarma en el Instituto de Estudios Valdeorreses (IEV). Nada más conocer la corta de los árboles, el presidente de la sección de Ecoloxía, José Fernández Pérez, se dirigía a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio solicitando la inclusión de los seis restantes en el "Catálogo galego de árbores senlleiros".



Creado mediante el Decreto 67/2007, de 22 de marzo, que "estableceu o réxime xurídico básico para as árbores e formacións que se inclúan no dito catálogo, coa finalidade de protexelas de posibles riscos e ameazas, garantindo así a súa conservacion", según explica Consellería.



José Fernández presentó la solicitud con carácter de urgencias. Explicó que, hace varias décadas, el primer presidente de la sección de Ecoloxía del propio IEV, Augusto Trincado, había comprado los árboles. "Pagounos ao propietario", dijo Fernández Pérez. Eso sí, reconoció que no existe ningún documento de la citada operación. "Non temos con que demostrar que pertencen á familia Trincado Setier", añadió.



El propietario de la finca, Pedro Iglesias Noya, dijo recientemente poseer los permisos para talar los árboles. Añadió que fueron talados los dos más próximos a la carretera de acceso al pueblo para evitar que las ramas que caen sobre la calzada causen algún accidente, pues sería su responsabilidad. Por otra parte, la empresa que los taló afirmó que estaban enfermos.



El Concello también defiende la conservación

El Concello de Vilamartín también solicitará medidas para proteger los cedros del Canadá que siguen en pie. Lo anunció el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro. Explicó que no son los únicos árboles que pretende defender, pues en esta misma situación está un castaño de San Vicente, entre otros.