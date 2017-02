Los vecinos de los cuatro bloques evacuados a primera hora de este lunes como consecuencia de la rotura de una tubería de gas en la Avenida Diputación de O Barco de Valdeorras (Ourense) han podido regresar a sus casas tras haberse reparado la avería y después de que los técnicos de la empresa de gas comprobasen que no hay riesgo alguno para su seguridad.



Alrededor de una veintena de personas fueron desalojadas de los edificios más cercanos a la zona en la que a las 8,40 horas de este lunes se produjo la rotura de la canalización del gas por parte de los obreros que estaban realizando obras en esta calle.



Tras informar a los grupos GES de Emergencias, la Policía Local y los Bomberos se procedió al corte inmediato del suministro y a acordonar la zona con un cinturón de seguridad de cien metros.



La zona se mantuvo acordonada durante cuatro horas, durante el tiempo que los técnicos de la empresa de gas tardaron en arreglar la avería y comprobar que no había restos de gas que pudieran suponer un riesgo para la salud de los vecinos. Como medida de precaución también se prohibió la circulación de vehículos.



El incidente también provocó la evacuación inmediata de la guardería instalada en uno de los edificios y en la que sólo se encontraban 12 pequeños debido a que la mayoría no había acudido hoy al centro por ser lunes de carnaval.



La propia guardería fue la que se puso en contacto con los familiares y "la evacuación se produjo en cuestión de minutos", han confirmado fuentes del consistorio.



El Ayuntamiento también ha confirmado que Servicios Sociales puso en marcha un operativo para ofrecer resguardo tanto a los pequeños como a los vecinos desalojados que no tuvieran donde acogerse durante el tiempo que la zona estuvo acordonada. Finalmente este servicio no fue necesario.



El retorno de los vecinos a sus hogares se produjo a partir de las 12,30 horas, después de que los técnicos de la empresa de gas comprobasen que no había concentración de gas en el interior de las viviendas, a pesar de que el suceso tuvo lugar en una tubería al aire libre.