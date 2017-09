Retiran de forma "temporal" el helicóptero antiincendios de O Barco

El director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, ha asegurado que la retirada del helicóptero de la base contra el fuego de Vilanova, en O Barco de Valdeorras (Ourense), "es temporal" y "previsiblemente seguirá actuando" desde allí en el futuro.

En la comisión de Agricultura, Davide Rodríguez (En Marea) ha denunciado que en la base de O Barco "se invirtieron cientos de miles de euros" y "se encuentra cerrada y sin helicóptero".

En respuesta, Fernández-Couto ha justificado que el helicóptero se trasladó a la base de San Xoán de Río, "a 30 kilómetros en línea recta", porque a principio de verano una inspección detectó diversas "actuaciones a realizar",

Fernández-Couto señala que el hecho de que en San Xoán de Río hubiese dos helicópteros y en O Barco ninguno "no supuso una merma" en el operativo del distrito forestal, extremo este que ha negado Davide Rodríguez al acusar al responsable de la Xunta de "mentir" en los tiempos de reacción.

Además, el director xeral de Ordenación Forestal informa de que se están "valorando actuaciones necesarias", ya que se deben acometer obras en la base, que "exige exclusividad y que no se pueden compartir con otros usos", por lo que la Xunta sigue "contando con la base en el futuro".

En contraposición, Davide Rodríguez ha explicado que "con la información que dio" Fernández-Couto el helicóptero "no va a volver a ir" a O Barco. Así, ha echado en cara que esas mejoras no se hiciesen antes de la llegada del verano y de la visita de inspección, ya que la base "tiene que cerrar porque no cumple con las condiciones mínimas".



EMPLEO DE HELICÓPTEROS SOKOL EN EL FUTURO

Por otra parte, en esta comisión el diputado del BNG Xosé Luís Rivas, Mini, también ha preguntado a la Xunta por el empleo de medios aéreos de menor capacidad contra "la nueva tipología de fuegos", así como por qué se han dejado de usar los helicópteros polacos Sokol, operados en el pasado con éxito.

En su intervención, Tomás Fernández-Couto se ha declarado un "enamorado" de los helicópteros Sokol, pero explica que durante un tiempo "se convirtieron en un problema" por haber dificultades para encontrar piezas de recambio de las fábricas de Europa del Este. Con todo, indica que "se está recuperando" la fabricación de este modelo, por lo que "en cualquier momento pueden volver a aparecer los Sokol".

Asimismo, Xosé Luís Rivas ha reclamado que los retenes de bulldozers de lucha contra el fuego en tierra "tienen que ser serios", con contratos "en condiciones" y con "gente descansada".

Sobre este extremo, el responsable de Ordenación Forestal ha explicado que ha resaltado que en esta campaña "hubo retenes de maquinaria pesada", "los va a seguir habiendo" y prevé que "en el futuro va a aumentar su número" en la extinción, porque los considera "fundamental".



DOCUMENTACIÓN DE MONTES GALLEGOS

En otro orden de cosas, Mini (BNG) ha mostrado su preocupación por la conservación de documentación de montes vecinales que se encuentra "tirada" en antiguas oficinas de extensión agraria, de forma que "puede perderse", con papeles del siglo XVIII y XIX "en el mejor de los casos a disposición de los ratones". Por ello, emplaza a la Xunta a hacer un "esfuerzo" para crear un fondo común.

En lo tocante a este tema, Fernández-Couto ha señalado espera que "en un futuro" se vaya "escaneando y digitalizando" esta documentación para remitirla a un archivo general, pero admite que en este momento "no es una prioridad" a "corto plazo", aunque sí "a medio plazo".