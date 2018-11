La rotonda de la entrada a O Barco sufre un nuevo retraso

Los problemas surgidos al profundizar en el terreno del cauce del arroyo Mariñán obligaron a detener las máquinas que habían empezado a trabajar en la construcción de una rotonda, en la avenida de Galicia barquense. Esta circunstancia fue confirmada por el alcalde, Alfredo García Rodríguez, quien convocará una reunión para buscar una solución y desbloquear definitivamente la ejecución de un proyecto del que se viene hablando desde el año 2014. La ubicación de tres centros educativos y del centro de salud en la zona es un factor determinante a la hora de reivindicar el proyecto.

La actuación persigue dos objetivos fundamentales. El primero de ellos alude a facilitar la circulación por una de las principales arterias de entrada a la villa barquense, en tanto que el segundo busca poner fin a los periódicos desbordamientos del arroyo.

El requisito de rebajar el cauce fluvial entre 40 y 50 centímetros, una tarea que ya habían comenzado los operarios y que hubo de ser suspendida debido a imprevistos surgidos en el terreno, fue recordado por el alcalde. Alfredo García convocó una reunión para el próximo jueves, en la que también estará presente la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, y en la que los asistentes intentarán buscar una solución para que sigan los trabajos.

La futura rotonda fue presupuestada inicialmente en casi 150.000 euros, una cantidad que en su día asumió la industria Cedie, tal y como refleja el convenio que firmó con el Concello. Sus planos prevén la construcción de una calzada de 11 metros de ancho y una acera exterior de 2 metros. Los redactores optaron por no variar excesivamente las rasantes para así evitar una disminución de la visibilidad y evitar problemas en las entradas de los edificios.

La construcción de la rotonda forma parte de una urbanización que también incluye la construcción de una edificación para uso comercial, un aparcamiento al aire libre y el cierre.

La obra de la nave comercial también está sufriendo un importante retraso, según informó el regidor. La promotora carece de la licencia municipal, que el Concello no pudo otorgar al no recibir el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Alfredo García comentó que los técnicos municipales plantearon ciertas correcciones del proyecto y confía en que, en la reunión del próximo jueves, en la que también estará la empresa, todas las partes puedan desbloquear este proyecto.