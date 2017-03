Los rueses desfilan protegidos por los ‘guerrilleiros'

La amenaza de lluvia no hizo peligrar en ningún momento el desfile de comparsas de A Rúa. Hubo un par de ellas, de las 15 que se inscribieron en el Concello, que decidían no acudir por culpa del mal tiempo. Sin embargo, desde el día anterior, casi todos tenían claro que el aguacero terminaría durante el mediodía como muy tarde. Y así fue. Apenas unas gotas durante el desfile entroideiro.



En las inmediaciones de la bodega cooperativa Virgen de las Viñas se concentraron los grupos que, un año más, renovaron su devoción por el disfraz. Las indumentarias elegidas para participar en el desfile fueron de lo más variado y todas ellas derrocharon color y originalidad.



No faltaron los folións. En A Rúa estuvieron los de Buxán y Petín. Las personas que participan en ellos estuvieron muy bien acompañadas. Desde grupos de pingüinos bailarines hasta puestos de palomitas o jóvenes roqueros. También se sumaron a la marcha los personajes de cómic e incluso una comparsa ataviada con prendas llameantes. En la parte final de la comitiva, y como protegiendo la retaguardia, apareció un grupo de guerrilleiros. Encabezados por la cabra legionaria y armados con un tanque.