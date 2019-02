El sector de la pizarra genera el 26 % del PIB de la comarca

Un informe del Instituto Galego de Estadística corrobora que el sector de la pizarra asumió la función de locomotora para arrastrar la economía valdeorresa. El 26 % del producto interior bruto comarcal (PIB) procede de las canteras o, lo que es lo mismo, más de la cuarta parte de los bienes producidos en Valdeorras salen de la producción de la citada piedra.

El dato aparece recogido en el informe denominado "Análise da Minería e Fabricación de Produtos Minerais Non Metálicos", que elaboró el IGE y que fue presentado recientemente en Santiago de Compostela.

El estudio confirma que el sector de la pizarra es la "principal fonte de actividade económica comarcal" y permite que el PIB por habitante de Carballeda de Valdeorras fuese el segundo en importancia de Galicia, tan sólo superado por Arteixo. Este dato fue obtenido en el año 2016, el último del que el IGE tiene cifras. Con 1.635 habitantes, el Concello valdeorrés alcanzó los 112.040 euros por habitante, muy por encima de los 86.707 de Cervo y únicamente por debajo de los 129.519 de Arteixo.

Atendiendo a las referencias que el análisis hace de las afiliaciones a la Seguridad Social, también el Concello de Carballeda ocupa un lugar puntero. El volumen de trabajadores del sector de la minería y fabricación de productos minerales no metálicos supone el 88 % de los ocupados en el sector de la industria y energía. "Esta porcentaxe supón que no dito concello o sector sexa preeminente no sector secundario", añade el estudio.

En esta peculiar clasificación, son cuatro los concellos valdeorreses que aparecen entre los siete primeros. Junto a Carballeda están O Barco de Valdeorras (74 %), Rubiá (60 %) y Vilamartín de Valdeorras (53 %). Completando la lista aparecen Folgoso do Courel (82 %), As Somozas (61 %) y Quiroga (57 %).

La comarca lidera la minería provincial

La producción de pizarra eleva a la provincia ourensana al primer puesto de la clasificación gallega del valor añadido bruto (VAB) generado por el sector minero. Los 185 millones de euros de 2016, la sitúan por delante de Pontevedra (98), A Coruña (78) y Lugo (56). El estudio es rotundo al afirmar que "se baixamos ao nivel comarcal na análise, vemos que hai unha comarca que destaca por enriba de todas as demais: a de Valdeorras, onde se xera o 38,6% do VEG (valor engadido bruto) do sector mineiro. A comarca é a responsable de 9 de cada 10 euros xerados polo sector na provincia ourensá". En la actualidad, el sector de la pizarra genera 2.400 empleos en Galicia, la gran mayoría en Valdeorras.