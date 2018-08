Los seguros deniegan la cobertura para los daños del mildiu en los viñedos

Las altas temperaturas y los elevados porcentajes de humedad ambiental han provocado la aparición de brotes de mildiu en los viñedos de las comarcas vitivinícolas de Valdeorras y O Ribeiro, causando daños apreciables en estas plantaciones. Sin embargo, y a diferencia de los efectos de las heladas, para los que sí se pueden contratar seguros que compensen la correspondiente merma económica, las compañías aseguradoras no se hacen cargo de las consecuencias de la citada plaga de hongos.

Al respecto, Antonio García, vocal del Sindicato Labrego Galego en el Consello Regulador de Valdeorras, señala que "dende Agroseguro informan que esta enfermidade da vide non ten cobertura en Galicia, e a explicación que dan é que sería moi doada a fraude con deixar as vides sen tratar para despois dar parte e cobrar o seguro". Añade que "esta actitude das aseguradoras é totalmente rexeitable, xa que ademais de deixar sen cobertura as parcelas, criminalizan ao sector augurando prácticas fraudulentas que, en caso de darse, serían moi doadas de detectar, porque se pode saber ou non se unha vide recibiu os tratamentos necesarios para evitar a enfermidade". Por este motivo, considera que todo el sector vitivinícola de Valdeorras debe demandar "que o mildiu sexa unha praga subvencionable e asegurable como noutras comunidades do Estado".

El SLG cifra entre un 30% y un 40% las pérdidas medias que causará el mildiu en la producción de vino en Valdeorras, un porcentaje que Unións Agrarias rebajó hasta el 25%. Este mismo sindicato estima en un 30% la disminución de la cosecha en la Denominación Ribeiro, si bien el presidente del Consello Regulador, Juan Manuel Casares, asegura que "aínda non se pode facer unha valoración xeral das perdas, xa que o mildiu atacou de xeito diferentes segundo as zonas e foi moi selectivo noutras, segundo puiden comprobar". Acerca de la ausencia de seguros, Casares indicó que "é un tema que descoñezo, pero penso que é un asunto particular de cada viticultor".