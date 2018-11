Sequía y avispilla rebajan un 40% la producción de castaña

Los productores de castaña acometen los últimos días de recogida del fruto y lo hacen en un año que no fue excesivamente bueno en Ourense. Juan Fernández, presidente de Productores y Exportadores de Productos Agrosilvestres de Galicia (Proagrosilga), y responsable de la valdeorresa Castañas Rafael, estimó el volumen de fruto entre el 60 % o el 70 % de un año normal. "Si en Galicia se recogen 20 millones de kilos, este año se recogerán entre 10 y 12 millones", calculó.

Las explicaciones del empresario coincidieron con la visita que los alumnos del 2º curso de Primaria del colegio plurilingüe Condesa de Fenosa, de O Barco, realizaron ayer a las instalaciones de Castañas Rafael, en Rubiá. Fue incluida en un programa que también llevaba la visita a un "sequeiro" de Biobra.

"En general, la castaña fue bastante buena, muy sana. El problema fue que llegó muy tarde, con mucho retraso", explicó el industrial valdeorrés. Culpó a las condiciones meteorológicas adversas registradas hasta junio de los problemas de polinización que afectaron, principalmente, a las zonas más altas. También se refirió a la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus). El insecto apenas se hizo notar en el oriente provincial, pero sí en la provincia de Lugo,. Aquí, provocó una fuerte caída de la producción, que fue estimada en torno a un 10 % de la de un año normal.

El retraso del inicio de la campaña redujo la demanda de trabajadores del sector en Valdeorras. Las comercializadores contrataron a aproximadamente 200, a cuyos salarios hay que sumar los ingresos obtenidos con la venta de castañas los cientos de productores.

El presidente de la Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, Xesús Quintá, destacó los estragos que la avispilla causó en los sotos de Lugo, que se sumaron a los daños causados por la sequía y las heladas. Añadió que en Ourense, donde aún les faltan algunos días de recogida a los productores de las zonas de Viana do Bolo y Verín, las pérdidas fueron muy inferiores.

A la espera de que la IXP Castaña de Galicia calcule la producción final de la campaña, el volumen de la castaña recogida en Valdeorras puede estimarse en torno a 1,5 millones de kilos.

El 70 % de la producción se destina a la exportación

La mayor parte de la castaña recogida en los sotos de Galicia viaja al extranjero. El presidente de Castaña de Galicia, Xesús Quintá, estimó que más de un 70 % del fruto es destinado a la exportación. La alta demanda contribuye a elevar el precio del fruto, que oscila en torno a los 2 euros por kilo, en las zonas de Viana y Verín. A la buena calidad del producto se le añade el alza de la demanda de los importadores italianos.

Los castaños de Italia fueron atacados por la avispilla hace años y aún no lograron recuperarse. De ahí que su demanda aumentase. Tanto Juan Fernández como Xesús Quintá confían en que las administraciones continúen la suelta del insecto depredador de la avispilla Torymus sinensis para aminorar las pérdidas que el sector va a acusar los años próximos.

"Esperamos poder salvar la plaga en poco tiempo y que no estemos 10 o 12 años sin producción", comentó el persidente de Proagrosilga, Juan Fernández. "Pode ser unha ruina", coincidió en señalar el máximo responsable de la IXP, Xesús Quintá. Explicó que las pérdidas "dependerán do que fagan as administracións", a la hora de acordar la suelta de Torymus sinensis.