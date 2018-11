Solicitan eliminar curvas en la carretera de Trives

El sinuoso trazado de la carreetra OU-636 mejorará considerablemente si, como todo parece apuntar, la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular presentará el jueves en la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios. "O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a iniciar a redacción dun proxecto de mellora e acondicionamento do trazado da estrada OU-636, entre Freixido e A Pobra de Trives", dice la propuesta que encabeza el diputado popular Moisés Blanco Paradelo. Continúa planteando que debería estar redactado y aprobado en 2019 para iniciar inmediatamente la ejecución de las obras.

Esta petición obedece a una reclamación que llevan años realizando los vecinos y que los populares trives, así como su alcalde, solicitaron insistentemente. Los usuarios de la infraestructura se ven obligados a superar un trazado peligroso y complicado, con tramos estrechos y numerosas curvas. Aquí están los denominados "Codos de Larouco", donde la velocidad no supera los 50 kilómetros por hora. La petición del Grupo Popular persigue "optimizar as condicións de circulación do tráfico rodado nesta zona do oriente ourensán, tan necesitada de boas infraestruturas de comunicación".

La proposición fue presentada cuando aún está sin rematar la mejora del firme, en una actuación que costó 600.000 euros a la Consellería de Infraestruturas y que incluyó otros tramos defectuosos.