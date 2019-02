Terrado: "Para fabricar un bombo so se necesita paciencia"

Una de las figuras más características del Entroido de Viana do Bolo, la del fulión, dejaría de existir sin los bombos y las azadas. La industria fabrica estas últimas para uso en el campo. El proceso es muy distinto, pues es totalmente artesanal, cuando se trata de elaborar los bombos. También su futuro está asegurado, al menos mientras haya artesanos como Antonio Terrado Pérez, encargados de montarlos.

Hace cuatro años que este joven vianés empezó a elaborar bombos en Mourisca (Viana do Bolo). Comenzó siguiendo las indicaciones que le marcaron su padre y conocidos suyos. "Meu pai sabía e tamén ensinoume un amigo de Vilariño", comentó.

Antonio Terrado entiende que elaborar un bombo no es difícil. "O fai calquera; so se necesita ter paciencia e non apurar", explicó. Precisa tiempo. En torno a medio año tarda este artesano en todo el proceso de fabricación de un instrumento de percusión por el que, en algunos casos, llegaron a pagarse sumas muy importantes. A modo de ejemplo, se pueden reseñar los 800 euros pagados por un bombo de segunda mano. Eso sí, fabricado con madera de castaño.

El proceso más sencillo para elaborar un bombo comienza sumergiendo una tabla en agua. Esa suele ser de madera de chopo, aunque los artesanos también recurren al nogal, cerezo, haya, y, naturalmente, castaño. La pieza se deja en remojo durante unos 20 días, para seguidamente cocerla, con miras a conseguir la suficiente flexibilidad para que doble.

Seguidamente, el tablón bien mojado y cocido es colocado alrededor de una tubería de cemento de considerable diámetro, de las usadas en la construcción. Así permanece durante hasta tres meses para que coja la forma curva sobre la que irá colocada la piel. "Canto máis tempo, menos memoria garda a madeira", explicó.

El procedimiento de elaboración de la membrana es mucho más sencillo. Terrado Pérez utiliza la piel de cabra que adquiere en la zona y que apenas requiere otro tratamiento que golpearla, "mallala".

Otros elementos utilizados en la elaboración de los bombos son la cuerda de cáñamo utilizada para afianzan el instrumento y la cinta de cuero que permite a su portador hacerlo sonar. Esta también se compra en forma de tiras, y únicamente requiere de unos cortes.

La última pieza es la maza. Sale de un tronco pequeño, normalmente de fresno o nogal, al que se da forma utilizando un torno, siempre dándole el tiempo necesario para que seque.

La mayor demanda de bombos asegura el Entroido vianés

El Entroido parece atravesar un momento de auge en las tierras del oriente provincial. Al menos, así lo estimó Antonio Terrado. Explicó que el número de personas interesadas por los bombos, lejos de decrecer, va a más. "Este ano chamoume máis xente que os anteriores", dijo. Inmediatamente, sentenció que "O Entroido ten futuro". Desde sus comienzos, ya son una veintena los instrumentos salidos de sus manos que hace sonar los fulións.