Las últimas lluvias facilitan la brotación de setas de primavera en Valdeorras

Las condiciones meteorológicas de los últimos días están favoreciendo una campaña de recogida de setas muy buena y sean muchos los aficionados que se echan a los montes del oriente ourensano en su busca. "Salen muchas y muy sanas", comentó Juan Grande, un aficionado a la Micología barquense. Explicó que el ambiente húmedo, sumado a un calor que no es excesivo, permite la aparición de numerosos ejemplares de Boletus reticulatus o Cantharellus cibarius. "Este año no están picadas, porque no hace calor. Boletus y perrachicas (Cantharelus) hay muchímas", insistió.

La abundancia de hongos también fue resaltada por Avelino Fernández, secretario de la ourensana asociación micológica Os Cogordos. "Hai máis que no outono do ano pasado", comentó. Argumentó que las condiciones meteorológicas registradas en las dos últimas campañas son totalmente opuestas. En 2017, la sequía que acusó el monte durante buena parte del año frenó la aparición de las setas. La situación es muy distinta en estos momentos, debido fundamentalmente a las últimas lluvias y a la humedad. La moderada subida de las temperaturas no hizo más que multiplicar la aparición de ejemplares.

"Este ano choveou e fai calor. Estanse collendo bastantes", comentó Avelino Fernández. El secretario de Os Cogordos también aludió al considerable retraso con el que comenzó la campaña. "Tiñan que haber saído o mes pasado. Estanse xuntando coas do verán", afirmó.

Este retraso en el inicio de la temporada también fue destacado por Manuel Losada, otro experto micólogo de Vilamartín de Valdeorras, quien no dudó en aseverar que también apreció cómo "este ano levan moito retraso".