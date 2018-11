Unanimidad para exigir un facultativo en Rubiá

La retirada de una de las dos plazas de médico del Centro de Saúde de Rubiá provocó el rechazo de la población. El pleno de la Corporación municipal aprobó por unanimidad una propuesta instando a la Consellería de Sanidade y la Xunta a atender dos reivindicaciones. En la primera, reclaman la "retirada da decisión adoptada polo Sergas de diminuir unha praza la atención asistencial no Centro de Saúde de Rubiá, causada ó non substituír/cubrir a xubilación dun dos dous facultativos que, ata a data, prestaba servizos no Concello". El segundo punto pretende "la contratación inmediata dun facultativo substituto e a cobertura e convocatoria de dita praza cando proceda".

Estos dos puntos formaron parte de la moción que el PSdeG-PSOE llevó al último pleno y también de la propuesta planteada por el equipo de gobierno popular, que sería aprobada por unanimidad. Previamente, el PP había retirado del texto socialista un párrafo de la argumentación, que aludía a la "redución da asistencia no oriente ourensán, nas comarcas que estaban integradas na suprimida área sanitaria de Valdeorras".

El alcalde popular, Elías Rodríguez Núñez, explicó que la propuesta llevada al pleno por su grupo recoge las reivindicaciones de los socialistas y la Plataforma en Defensa da Sanidade de Valdeorras. La única diferencia entre su texto y el socialista es que el popular se centra en el problema de Rubiá. "Non quere dicir que non se toque noutro momento", añadió refiriéndose a las quejas de la oposición por la pérdida de servicios en el área sanitaria. A su vez, la portavoz del PSOE, Raquel Méndez Ramos, se quejó de la modificación introducida por el equipo de gobierno, afirmando que "estamos mirando polos veciños".

Las carácterísticas de Rubiá, su población dispersa, las dificultades en el transporte entre los pueblos y para acceder al sistema sanitario, así como una población envejecida, son algunas de las razones esgrimidas al pedir el médico.

A su vez, el Sergas tomó la decisión de no reemplazar al médico de Rubiá que se jubiló a finales de julio argumentando que este Centro de Saúde tiene 1.025 usuarios. "Pese a este reducido número, ata fai pouco contaba con dous médicos", explicaron fuentes del Sergas, que añadieron que esa cifra incluye a los residentes del geriátrico, "que teñen persoal médico e de enfermería propos na residencia". Además, explicaron que la ratio de un médico por 1.025 cartillas mejora la media provincial, 1.200, "unha das mellores de Galicia".

El sábado 17 de noviembre, a partir de las 17,00 horas, una manifestación recorrerá las calles deRubiá "para recuperar a praza do médico que nos quitaron. Rural en extinción", llevan como lema los convocantes de la protesta.

La turbidez de la traída provocó quejas vecinales

Un segundo problema surgido en Rubiá, este referido al servicio de la traída, fue expuesto en el pleno de la noche del lunes. "No pobo estamos comprando auga. Este fin de semana non se podía beber, saía como o chocolate", se quejó la portavoz del PSOE, Raquel Méndez, quien atribuyó el problema a la falta de limpieza de los depósitos. El propio alcalde popular, Elías Rodríguez, confirmó el problema de estos días, si bien afirmó que fue un caso puntual, causado por la avería en uno de los depósitos. "Vaciouse un dos depósitos por unha fuga e arrastrou o lodo que saíu nalgunhas casas", explicó. Seguidamente, comentó que ya fue resuelto y que se limpiará en los próximos días.