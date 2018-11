Los vecinos de A Rúa reclaman limpiar el Sil para combatir al jabalí

Los propietarios de huertas en la zona ruesa de A Lagoa están cansados de reparar los destrozos que los jabalíes causan en sus fincas. "É unha invasión", comentó uno de los afectados, Emilio Nogueira. Mientras, señalaba los cierres de malla metálica colocados por otros dueños para impedir el acceso a ellas de estos animales. Los cazadores no dudaron en poner su granito de arena para resolver el problema y organizaron varias cacerías. Abatieron algunos ejemplares pero los ataques continúan.

La gran cantidad de maleza que, durante los últimos meses, arrastró la corriente del río Sil hasta la cola del embalse de San Martiño creó el entorno perfecto para que los cerdos salvajes se escondan. Su paradero es sobradamente conocido por los vecinos, que reclaman la retirada y limpieza de las islas existentes en el cauce. "Que non teñan onde esconderse", apuntó Emilio Nogueira.

La limpieza y retirada de la maleza es competencia de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y su presidente conoce el problema existente en esta zona de huertas ruesa. Las quejas de los vecinos ya le fueron trasladadas a José Antonio Quiroga Díaz por los alcaldes de A Rúa y Petín, Luis Fernández Gudiña y Miguel Bautista Carballo, en una reciente reunión.

"A cola do embalse pertence á Confederación Hidrográfica e tamén está protexida por anidar aves migratorias. Está chea de maleza o que favorece que se oculten os xabaríns", comentó el alcalde de A Rúa. Luis Fernández explicó que los animales se desplazan desde las islas hasta A Lagoa. "Non fan máis que levantar as hortas. Hai moitas queixas e temos pedido batidas aos cazadores. Hai que darlle unha solución", añadió. "As illas son un nido de xabaríns", corroboró seguidamente su homólogo petinés, Miguel Bautista.

Acondicionamiento de ríos y arroyos

La eliminación de la maleza acumulada durante muchos meses en las islas de la cola del embalse de A Rúa y Petín fue uno de los asuntos puestos sobre la mesa en la reunión que sus alcades mantuvieron con el presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. En esa misma cita, también plantearon la necesidad de limpiar las márgenes del embalse y la retirada de los troncos, rabazas y otros materiales arrastrados por las aguas. "Hai que limpalo", comentó Luis Fernández.

"Está cheo de algas", dijo Miguel Bautista. Además, los regidores solicitaron a José Antonio Quiroga el acondicionamiento del tramo de río Sil que afecta a los dos concellos, así como el de sus ríos y arroyos.