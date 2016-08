O municipio ourensano de A Veiga acollerá as xornadas 'Astrotrevinca', que incluirán a observación de estrelas e conferencias e talleres centrados na astronomía e que se impartirán entre o 2 e 4 de setembro.



O vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, asistiu á presentación deste evento, que este ano celebra a súa terceira edición, segundo detallou o ente provincial nun comunicado. Así, Fernández explicou que A Veiga é un dos 14 destinos coa certificación `Starlight`, o que o converte "nun dos mellores lugares do mundo" para contemplar as estrelas.



Nesta liña, indicou que 'Astrotrevinca' é un evento no que se citan investigadores e público en xeral para debater sobre a observación das estrelas e sobre as últimas noticias en aplicacións e en programas astronómicos. Ademais, sinalou que estas iniciativas fomentan o astroturismo.



Ao respecto, o alcalde de A Veiga, Juan Anta, asegurou que xa se reservaron moitas casas rurais e que nos próximos meses se realizarán tres miradoiros e cinco novas rutas para potenciar esta nova vertente turística. Ademais, o director do evento, Óscar Blanco destacou que, mediante estas xornadas, se aspira a transmitir a astronomía ao público interesado.



PROGRAMACIÓN



A programación comezará o venres 2 de setembro coa observación astronómica en Miradoiro Estelar dás Tabillas. O sábado, día 3, tras a presentación das xornadas, terá lugar a conferencia 'Baixo a sombra da lúa', ás 11,00 horas.



O segundo relatorio centrarase na fotografía nocturna e o enfoque e, dende as 16,00 horas, impartiranse as conferencias 'Tierraformación', 'Baixo os ceos de Namibia e Starmus 2016, cinco días coas estrelas. ÁS 19,15 horas, terá lugar a clausura das xornadas e ás 22,00 horas, realizarase unha observación astronómica.



Finalmente, o domingo, día 4, realizarase unha ruta pola `Cántara dá Moura`. Os interesados poderán inscribirse na Oficina de Turismo de A Veiga mediante o número de teléfono 988.350.130 e o correo electrónico turismo.aveiga@gmail.com. O prezo da inscrición é de 10 euros, que ascenderán 25 no caso de incluír a comida.