Viana debate adherirse al Fondo de Cooperación

La adhesión al Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade será una de las cuestiones que debitará la Corporación municipal de Viana do Bolo, el viernes próximo. Esta asociación agrupa a concellos y diputaciones de Galicia para desarrollar acciones de solidaridad con los países más desfavorecidos, siempre con un enfoque humano.

Además, el pleno se pronunciará respecto a la adjudicación del "Servizo de axuda no fogar, no marco do sistema para a autonomía persoal e a atención á dependencia no Concello de Viana do Bolo". El alcalde nacionalista, Secundino Fernández Fernández, destacó ayer que esta contratación es la de mayor envergadura de las que realiza el Concello, siendo su cuantía 250.000 euros.

El reconocimiento extrajudicial de una factura de aproximadamente 7.000 euros, que data del año 2015, junto con la ampliación del plazo de resolución de los procedimientos abiertos a Viaqua, por incumplimientos, conforman el orden del día de una sesión plenaria que completan dos mociones: una socialista, referida a Eduación Social, y otra del PP sobre los militares de la Brilat.