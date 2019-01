Viana prorroga la cuenta de 2018 al no entenderse PSOE y BNG

Las diferencias surgidas entre nacionalistas y socialistas llevaron al equipo de gobierno de Viana do Bolo, que dirige el alcalde del BNG, Secundino Fernández Fernández, a prorrogar el presupuesto de 2018, de 2,70 millones de euros. El regidor informará de esta decisión durante el pleno que la Corporación municipal desarrollará mañana, jueves.

Las cuentas de 2019 propuestas inicialmente por los nacionalistas, que también superan ligeramente los 2,70 millones de euros, fueron rechazadas en noviembre por el concejal socialista, Santiago Barja Barja. Se opuso despues de que el BNG rechazase su petición de rebajar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 20% al 10 %. Desde ese momento, ambas formaciones no volvieron a reunirse, a pesar de compartir el Gobierno municipal, con cinco ediles nacionalista y uno socialista, frente a los cinco del PP.

"Intentámolo, mais se non queren dirixirse a nós non temos moito que facer. A diferencia entre nós, o IBI, non ten solución. Non somos quen para cambiar o valor catastral", explicó Secundino Fernández.

"Non volvemos a vernos máis. Non tivemos ningunha conversa dos orzamentos", confirmó el concejal socialista, Santiago Barja. Añadió que "hai esas discrepancias" y se quejó de "que non nos teñan en conta".