Anxo Fernández: "Sempre notamos moito entusiasmo na xente cando vimos a tocar a Xinzo"

Nos seus inicios, Guezos foi un proxecto de música tradicional, pero pouco a pouco foi evolucionando cara outros estilos como o rock-folk con mesturas doutros ritmos. A súa discografía está composta por cinco traballos: "Guezos", publicado no ano 2000; "Terradentro", que veu a luz no 2004; "Oito destinos", en 2008; "O histérico latexo", en 2011; e "Un longo camiño", rematado no 2014. A todos estes hai que sumarlle o seu último traballo, "Zapatos novos", presentado hai un mes no Café Cultural Auriense. O seu teclista e voz, Anxo Fernández, asegura que a formación está emocionada por volver a Xinzo, unha vila que sempre os acolle cos brazos abertos.

Failles ilusión tocar no FAX de Xinzo?

A verdade é que sí. A posibilidade de tocar en festivais é algo que quere calquera grupo de música porque se ve rodeado do mellor ambiente e de xente profesional. O FAX está organizado tamén por músicos que saben o que teñen que facer para que os grupos estean a gusto.

A de este ano será a segunda edición do festival dende a súa recuperación. A organización quere que esta nova entrega sexa a da súa consolidación, cre que será así?

Eu penso que si. O fundamental é aguantar os primeiros anos e despois todo irá sendo favorable, porque un festival feito nun sitio tan bonito como o Toural de Xinzo e con grupos de calidade, terá que ter unha boa acollida.

O evento pretende reunir distintos estilos, vostedes son a representación do folk.

Temos unha parte folk, aínda que de tradicionais non temos moito, pois nós facemos as nosas propias cancións e mesturamos bastante o rock.

Cre que este tipo de festivais representan unha boa oportunidade para os grupos menos coñecidos ou que non moven grandes masas?

Si, sen dúbida. Que te chamen dun evento así e che dean a oportunidade de poñerte nun escenario con profesionais e equipos de calidade, é bo para coller impulso, que te vexa máis xente e que te chamen dende outros festivais.

Que teñen preparado para este sábado?

Tocaremos 50 minutos nos que alternaremos caña e momentos máis tranquilos, xa que non imos a actuar moi tarde e supoñemos que a xente quere escoitar música, non solo festa.

Logo do FAX teñen algunha outra cita musical?

Iremos a outro festival a Cedeira, no que estará, entre outros, Guadi Galego. En Ourense pecharemos en setembro o verán cultural na praza de San Martiño, onde nos fai moita ilusión tocar.

Xa estiveron en máis ocasións actuando en Xinzo de Limia?

Si, moitas veces. Sempre notamos moito entusiasmo na xente cando vimos a tocar a Xinzo, a xente adoita acollernos moi ben e coñecen as nosas cancións, algo que ás veces parécenos moi sorprendente. É algo boísimo, nós estamos encantados de que sexa así.