Noventa alumnos matriculados, 14 profesores y ocho conciertos son las cifras de la quinta edición del "Festival Hércules Brass" que esta tarde arranca en Celanova. "O festival xa está moi consolidado. É un referente nacional nos festivais de vento metal e conta cuns concertos de moi alto nivel", destacaba Alejandro Vázquez, integrante de Hércules Brass y de la asociación cultural organizadora, Xingros.

A las seis y media de la tarde se levantará el telón para que alumnos, vecinos y público en general puedan disfrutar del concierto inaugural a cargo de Fernando Buíde y los profesores del festival en donde el órgano de la iglesia conventual será el protagonista. Esta no será la única cita musical gratuita del día. A las 20,45 horas está prevista la actuación de Galicia Brass Band en el Claustro Barroco y, tras un descanso para cenar, a las 23,45 horas será el turno para el espectáculo de Píscore y la Banda de Música de Celanova.

Los conciertos abiertos a la población son una parte fundamental del programa. No obstante, cada noche a las 20,45 horas, el Claustro Barroco acogerá el ciclo de cámara en el que este año actuarán Hércules Brass, Thinking Brass, Hércules Brass Ensemble con Luis Miguel Méndez a la batuta y Spanish Brass. Estos últimos "son Los Beatles do quinteto metal o Inter Movistar de fútbol sala, están entre os cinco mellores quintetos de cámara do mundo", destacaba Vázquez. El abono para los cuatro conciertos será de 15 euros y se podrá adquirir en la Sala dos Arcos.

Clases magistrales

En cuanto a la vertiente formativa del festival, la organización lamentaba el hecho de que haya habido gente que se ha quedado fuera debido al gran interés en algunos instrumentos. Finalmente serán 90 las personas que participen en las clases de cámara y magistrales de trompeta, trompa, trombón y tuba, así como coloquios y actividades de ocio por Celanova.