Arranca lo bueno en A Ponte

Algo se está cociendo en el barrio ourensano de A Ponte. En sus calles ya cuelgan las luces festivas y un cartel, a la entrada del Puente Romano, desea a los vecinos y visitantes un feliz Santiago. Y es que mañana es 25 de julio, un día marcado en rojo para todo pontino que se precie.

Desde ayer por la noche, la avenida de As Caldas, el inicio de la avenida de Santiago y Vicente Risco hacen hueco para el despliegue de mesas y sillas de las terrazas, así como para las atracciones y los puestos. No faltarán la tómbola, custodiando la subida de As Caldas, ni tampoco el olor de la churrería Lolita frente al instituto del 12 de octubre.

¡QUE NO FALTE LA MÚSICA!

La orquesta Combo Dominicano será la encargada de abrir la oferta musical esta noche, a partir de las 23,00 horas en la calle Euloxio Gómez Franqueira. Media hora antes, Fernando Gabelo ejercerá de pregonero, justo antes de que el Puente Romano se tiña de rojo para anunciar la llegada de las fiestas. Mañana, día grande de la celebración, la jornada comenzará con el campeonato de chave, a partir de las 10,00 horas. Los pequeños podrán disfrutar de los talleres vespertinos en la calle San Pedro de Mezonzo y, los más futboleros, tienen una cita a las 19,00 horas en el campo de Oira, a cargo del Ourense CF y el Coruxo. Los fuegos artificiales, a las 23,30 horas, y la orquesta Panorama pondrán el broche de oro del día.

José Manuel Cabaleiro se ocupa, desde el año pasado, de la presidencia de la comisión de fiestas de A Ponte

¿Qué tipo de oferta se encontrarán los ciudadanos?

Pues un poco de todo. Por un lado, orquestas de la talla de El combo dominicano o Panorama. Por otro, oferta gastronómica variada, con casetas de Galicia, Andalucía y Cuba. Y además, actividades deportivas diversas.

En este ámbito, este año se incorpora el minigolf.

Sí, se realizará cerca del campo de la feria. No faltará el tradicional campeonato de chave, como cada año, además de un partido de fútbol entre el Ourense CF y el Coruxo en las instalaciones de Oira.

¿Hay algún cambio en las localizaciones?

La única modificación es la calle Jesús Pousa, que se quedará libre de arriba a abajo por motivos de seguridad. Las atracciones pasan, en consecuencia, a la calle Vicente Risco. La avenida de las Caldas, el principio de la avenida de Santiago y la calle Basilio Álvarez albergarán el resto de las actividades, puestos y casetas.

¿Qué espera de esta edición de las fiestas?

¡Mucha participación! Parece que el tiempo nos va a acompañar, además. Mucha gente no se irá a la playa, y otra volverá para celebrar aquí el Santiago. ¡Os invito a todos!