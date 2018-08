Cabo Home: la combinación perfecta para Carlos Quintas

n n n Carlos Quintas vive entre palabras y música desde que era pequeño. Su libro "Abrazada a las peonzas" recoge algunas de sus poesías, pero es en su cuenta de Instagram (@ckintas)donde comparte, a menudo, pequeñas píldoras de su arte. Además, cuando termine la época estival, retomará la grabación de su nueva maqueta, en la que ya ha estado trabajando durante lo que va de 2018.

Para buscar inspiración y desconectar, Quintas viaja a la playa de Melide, en Cabo Home, cada vez que su agenda se lo permite. "No es un lugar de veraneo, para mí ¡es visita continua", comenta. Para el joven, este arenal presenta una combinación "perfecta", ya que ofrece al visitante tierra, mar y faros. Entre ellos ha paseado solo y en compañía, ya que es un destino que siempre comparte con aquellos que todavía no lo conocen. "Lo recomendaría, sobre todo, porque no sé si es más bonito en verano o en invierno", reconoce. Es por ello que no lo visita solo en época estival, y se convierte en una opción perfecta durante los 365 días del año. Si no es en Cabo Home, a este ourensano se le puede encontrar en estos días de calor en el embalse del río Mao, a donde también suele escapar cada vez que puede. "Voy todas las semanas sin falta, con amigos y con familia", explica. Allí comparte tiempo con sus seres queridos y desconecta del agobio del día a día. "Es un sitio no muy conocido y que está muy cerca de Maceda", razona.