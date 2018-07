Las clases del profesor Xesta, en 1945

Esta fotografía se obtuvo durante uno de los frecuentes viajes que Luis Xesta organizaba como complemento en la formación de sus alumnos, en este caso los de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios. Como ya hemos hablado de Xesta y sus métodos de enseñanza, voy a aprovechar esta fotografía para comentar el tema de la autoría de muchas de estas fotografías que por fortuna se están recuperando.

Podríamos quedarnos en lo fácil, que es asignar a José Pacheco todas las imágenes que lleven su marca de agua. Sin embargo por mis datos, Don José, que había sido muy activo en los principios, no olvidemos que en sus primeros años recorría de manera incansable toda la provincia ganándose a la clientela, llego un momento en que decidió disfrutar del trabajo de estudio. Esa decisión posiblemente fuera motivada por la rapidez con la que sus hijos José y Augusto adquirieron el gusto por el arte fotográfico, al tiempo que surgían lo que podemos llamar alumnos aventajados, Luis Ksado, Dopazo, y el propio Luis Xesta.

Pacheco era el maestro y facilitaba todo el material necesario para trabajar la fotografía a sus hijos y colaboradores, o mejor llamarles amigos.

Debido a esto es muy complicado decidir en muchas ocasiones quién es el autor real de las fotografías, ya que me consta que más de una de las que tiene la marca de agua J. Pacheco no pertenecen a su autoría. Las que se hicieron durante el viaje a Celanova, que fueron esta y alguna mas, podrían incluso ser obra de uno de los alumnos de Luis Xesta, para que él pudiera aparecer en la imagen. Sabiendo esto, es por lo que yo interpreto que muchas de las fotografías con la marca de J Pacheco son de su estudio, pero no conozco con exactitud a su autor.