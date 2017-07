Corpo (a) terra se echa a las calles de la ciudad

La coreógrafa y bailarina Lali Ayguadé presentó ayer su último trabajo en el marco del festival Corpo (a) terra, que ya inunda de danza las calles de la capital ourensana hasta el próximo día 14.

La plaza de San Martiño vibró con la actuación conjunta de Ayguadé y el bailarín Lisard Tranis.La pieza, titulada "De camino al otro", pretende ser una investigación sobre la posibilidad de un lenguaje común. Ambos bailarines dan a luz esta obra tras conocerse en Cía Baro D´Evel, lugar donde surgió la inspiración creativa.

La cita coreográfica, de veinte minutos de duración, presenta cómo los cuerpos de Lali y Tranis se mezclan, sienten su propio peso y el del otro, se ayudan, se apoyan y se caen con una mezcla interesante entre dulzura y violencia.

Lali Ayguadé, natural de Cataluña, cuenta con reconocimiento a nivel internacional. Durante más de diez años estuvo vinculada a la compañía del conocido coreógrafo Akran Kan. Además, es la protagonista del cortometraje español "Timecode" (2016), galardonado con la Palma de Oro del Festival de Cannes 2016 y nominado a Mejor corto de ficción en los Oscars 2016.

"De camino al otro" es, por tanto, uno de los platos fuertes de esta séptima edición de Corpo (a) terra.

El festival acoge interpretaciones nacionales e internacionales, además de contar con un intensivo programa de formación, ENXEBRE'17. El Polideportivo del IES As Lagoas es el lugar donde se llevan a cabo los diversos talleres coreográficos. Entre los profesores, Lali Ayguadé, Erick Jiménez, la gallega Andrea Quintana o el bailarín Tranis.

PROGRAMACIÓN

Hoy habrá coreografías para todos los gustos en diversos puntos de la ciudad: a partir de las 17 horas, el Museo Marcos Valcárcel presentará una instalación-velatorio; a las 20 horas, Radio Frisson estará en la Plaza de Santa Eufemia; a las 21 horas, Andrea Quintana & La Macana estrenan "Together" en la escalinata de Santa María Madre; a las 21,30 horas, Estefanía Dondi presenta su actuación "Entre la locura y la belleza" en la Plaza de As Burgas; y a las 23 horas Cía Sonia Gómez bailarán su Hardhead Woman en la Plaza da Estela. Está claro que estos días, quien quiere bailar en Ourense no tiene excusa para quedarse en el sofá de su casa.