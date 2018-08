Deporte y paisaje para salir de casa y buscar aventuras en la provincia

La época estival es perfecta para organizar excursiones en las que descubrir un poco más de la historia de la provincia al par que se disfruta de la naturaleza. Para aquellos amantes de la adrenalina y el deporte, presentamos cinco rutas que no debes dejar de visitar este verano.

O Invernadeiro

Al este de Ourense, en Vilariño de Conso, está una de las joyas naturales de la provincia, el parque natural O Invernadeiro. Emplazado al sur del Macizo Central, estamos ante el único parque que no cuenta con humanos asentados en sus terrenos. Con una amplia oferta de senderos, destacamos la ruta da Ortiga, que en sus 22 kilómetros de trayecto, recompensa con una espectacular panorámica de todo el parque así como las vistas de las sierras de Queixa y Manzaneda.

Serra do Xurés

Localizado en el sur de la provincia, lindando con Portugal, encontramos el Parque Natural Baixa-Limia Serra do Xurés, el más extenso de todo Galicia. Con un total de once rutas de senderismo de diversos niveles de dificultad, es el luhar perfecto para perderse en plena naturaleza, refrescarse en aguas del Xurés, así como volver al pasado a través de sus hórreos (ruta do Padrendo) y de sus molinos restaurados (ruta del río Mao).

Serra de Queixa

En el Macizo Central, desde la comarca de Trives, encontramos la Serra da Queixa, ,muy conocida por albergar los elevados puntos de Cabeza de Manzaneda. En esta senda se pueden contemplar el característico paisaje glaciar de la zona.

Pena Trevinca

Enmarcado en el Macizo Galaico-Leonés, al este de la provincia, se encuentra el punto más alto de Galicia a más de 2.000 metros de altura. La ruta, además de ofertar impactantes vistas, se diferencia por ser un territorio donde no se percibe la presencia humana.

Serra da Enciña da Lastra

En la comarca de Valdeorras se ubica uno de los tesoros de la provincia, la Enciña da Lastra, única por tratarse de una especie mediterránea en suelos gallegos. Bañado por el Sil y con un paisaje granítico, esta opción oferta una duros y exigentes senderos.