"Después de 12 años en Vigo decidí retomar mi carrera y buscar un proyecto ambicioso"

Con una dilatada trayectoria en el mundo de la música, el argentino Frans Banfield compartirá hoy, a las 23,00 horas, el escenario de la Alameda ribadaviense con Ibán Marciano, dentro del programa de Los Conciertos de La Región. La próxima cita será en la localidad de A Veiga, el próximo sábado 11, a cargo de la agrupación de Los Mecánicos.

¿Qué tipo de canciones se podán escuchar hoy en Ribadavia?

El repertorio estará centrado en los grupos de rock y solistas argentinos y españoles de los años 80 y 90 del siglo XX, como pueden ser Los Rodríguez, Antonio Vega, Loquillo y Los Trogloditas o Radio Futura, entre otros, con temas de éxito y muy conocidos que estoy seguro les gustarán al público.

¿Cómo es el público gallego?

Cuando actúo en Galicia me siento a gusto, porque el público es muy agradecido y respetuoso, tanto en los conciertos en locales cerrados como al aire libre. La única crítica que puedo hacer es que, a diferencia de otros países, aquí la gente suele hablar muy alto incluso cuando tú estás actuando y eso resulta bastante molesto.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la música?

Cuando tenía ocho años de edad, porque mi madre me compró una guitarra y siempre estaba jugando a ser músico y rockero en esa época de los años 90. Ya con 11 años, compuse mis primeras canciones, y junto con mi hermano formamos una banda de blues. En el año 2002 me vine a Vigo y fue el momento en que creamos Phantom Club, una banda con la que tuvimos bastante éxito e incluso grabamos un disco y recorrimos toda la Península dando conciertos. Creo que fue el proyecto más importante que tuve.

¿Hay una tradición rockera en Argentina?

Sí la hay. La primera banda de rock, Manal, fue fundada en el año 1966 por Claudio Gabis, con el que precisamente actuaremos el próximo sábado en el Ribeiro Blues Wine Festival en el Náutico de Castrelo de Miño. Actualmente existen unas 52 bandas de rock en mi país y son muy populares.

Usted lidera en Argentina la banda Frans y los Hijos del Rigor. ¿Tienen mucha demanda de conciertos?

Solemos hacer bastantes giras, tanto en Argentina como por otros países. Así, por ejemplo, a finales del pasado año, dimos tres conciertos en Uruguay y nos desplazamos en septiembre a Bolivia y en diciembre a República Dominicana. No nos podemos quejar, tenemos trabajo, a pesar de que Argentina es un país difícil para vivir. Después de residir en Vigo durante 12 años, hace cuatro que decidí retomar mi carrera artística y volver allá, y por eso elegí marcharme con el objetivo de progresar musicalmente y buscar un proyecto más ambicioso. ¡Pero mi viaje anual a Galicia no me puede faltar!.