Días de música y tradición

La provincia ya está preparada para acoger la tradición, los colores y la música de las Xornadas do Folclore. Este ciclo, que cada año repasa diversas localidades durante diez días, tiene como objetivo convertir Ourense en "aglutinadora de la oferta cultural", tal y como explicó Rosendo Fernández, vicepresidente de la Deputación, durante el acto de presentación del mismo.

Compañías de seis países, Bielorrusia, Ucrania, Argentina, Colombia, Sudáfrica y de la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa, son las seleccionadas, en esta XXXV edición, para mostrar su propia arte en la provincia.

Los grupos, Ama-Zebra Folk Dance Ensemble, Danzar, Poltava Ensemble of Song, Music and Dance, Ballet Calden Gaucho, Folk Dance and Music Group Belaya Ru y Hei Show Tamure, se hospedarán en la ciudad, desde la que se trasladarán para las actuaciones y en la que ensayarán para dar los últimos retoques a sus números.

Tal y como señaló el coordinador artístico, Xulio Fernández, se trata de agrupaciones de "máximo nivel", que han participado en otros festivales internacionales de folclore. Por su parte, la directora del Teatro Principal, Olga Mojón, destacó la calidad de las compañías que cada año participan en este evento, que suscitan "interés del público" en cada una de sus ediciones.

Programación

Tras la inauguración de las Xornadas, que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense el próximo lunes día 6, quince serán los puntos de la provincia que acogerán los conciertos. En cada localidad actuarán dos de las compañías con dos espectáculos, excepto en Ourense, el día 13, y en Ribadavia, en el acto de clausura del festival, el día 15.