Diversidad y humor, claves en la MIT

La 34ª edición da Mostra Internacional de Teatro (MIT) de Ribadavia llegó a su fin. El telón del Castelo se bajó ayer por la noche con la obra "The table", de la compañía inglesa Blind Summit. Momento del balance.

Pascual, satisfecho

El director de la MIT, Roberto Pascual, se mostraba ayer , poco antes de la clausura del festival, muy satisfecho con los resultados de la edición de este año: "O público amosou unha alta participación en todas as actividades propostas, non só nas obras".

Además de las representaciones teatrales, la organización propone "foros", espacios donde el público puede conocer a los artistas en persona, descubrir sus procesos creativos y preguntarle sus dudas.

"Este ano fixémolos á unha da mañá, despois do espectáculo, e a xente tiña ganas de quedarse, polo que tamén os implantaremos noutros horarios", adelanta Pascual.

En esta edición también se reforzó el teatro en la calle, el "Ruadavia", que tuvo lugar en diversas localizaciones de la villa, así como en localidades cercanas. "Vaise asentando ano a ano esta proposta", afirma el director del festival. Acrobacias y exhibiciones circenses fueron los platos fuertes de la jornada de tarde de la MIT, en la que participaron tanto mayores como pequeños.

Los favoritos

"Non se aprecia moita diferencia entre a afluencia de espectadores na xornada nocturna no Castelo, pero segundo o que escoitei entre o público, houbo tres obras que resaltaron entre as outras ata o momento", argumenta el director. "En primeiro lugar, 'Ragazzo', de Teatre Tot Terreny". La pieza está basada en la muerte de Carlo Giulani, un joven asesinado en la Cumbre de G8 en 2001.

"É unha situación moi potente", argumenta Pascual. En segundo lugar, "Mendoza", de Los Colochos de México. "É unha versión de 'Macbeth' que mistura elementos da tradición e da cultura mexicana", explica. La obra, de cariz festivo, animó a bailar al público, mientras varias gallinas caminaban entre las gradas ,"unha experiencia única". "Elisa e Marcela", de la compañía gallega A Panadaría, también fue un éxito en el Castelo.

La trama presenta la vida del primer matrimonio homosexual en España. "As tres actrices presentan unha situación tráxica dende a empatía coa audiencia. Falan de certos tabúes dende a liberdade e o humor", explica Pascual. "Na mesma xornada actuou Rodrigo Cuevas, el Agitador Folclórico, que tamén reivindicou unha sociedade libre de heteropatriarcado", añade. Un encuentro "liberador", según el director, que puso el broche a la jornada del sábado.

El futuro del festival

Roberto Pascual señala que el festival es un "altavoz" que reclama un mayor músculo económico. "Chamamos a atención aos organismos, porque levamos cinco anos co apoio económico da Xunta de Galicia conxelado", explica. "Queremos crecer, e estamos traballando para iso, pero non é posible sen orzamentos", reitera. Durante estos días, en Ribadavia han tenido lugar estrenos a nivel estatal. Algo que, para el director de la Mostra, "ten repercursión económica, social e cultural. A xente sorpréndese de que fagamos o que facemos cos poucos recursos que temos".