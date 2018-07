Los domingos en O Carballiño, de verbena

Un año más, la explanada del kiosko en el parque municipal carballiñés se convierte los domingos veraniegos en el epicentro de la fiesta para los mayores del municipio ayer. Más de un centenar de personas se reunieron para disfrutar de la música en una tarde en la que el tiempo acompañó, desde las 19,00 horas hasta las 21,00 horas. Todos dejaron atrás los dolores de cadera y se lanzaron con todo tipo de modalidades de baile.

Esta iniciativa nació hace tres años como demanda de los propios participantes y financiado por el Concello. Marina Ortega, concelleira de Benestar Social, Igualdade e Sanidade, afirmó que promover este tipo de jornadas se traduce en una mejora de la calidad de vida de las personas mayores, "lo que se traduce en una sociedad más longeva". Ortega recalcó que son ellos los que piden actividades físicas y cognitivas: "Hoy en día, la gente mayor no es como en otras épocas, tienen otra concepción".

Las próximas fechas en las que se celebrará serán todos los domingos de julio y agosto, a excepción del día 12, por la celebración de la Festa do Pulpo.

Los participantes: "Vir bailar aquí os domingos é unha marabilla"

Las personas mayores del municipio dicen estar encantadas con que se promuevan eventos como este. "Vir bailar os domingos é unha marabilla", "Está moi ben que se fagan cousas coma estas" o "Que imos facer toda a tarde se non pasamos o tempo bailando?", son algunas de las opiniones de los usuarios, que no dejaron de bailar ni una canción, aunque también hubo algunos más tímidos que tardaron en lanzarse a la pista de baile del parque.

Esta iniciativa reúne a entre uno y dos centenares de mayores en el parque municipal cada domingo desde que se puso en marcha. El éxito de la primera edición animó a seguir potenciándola. "Responden muy bien, acuden de forma masiva", señaló la concelleira de Benestar Social, Marina Ortega.

La concelleira relata como anécdota jornada de presentación del año pasado, en la que una tormenta pilló por sorpresa a la organización del evento. El responsable municipal y el dúo musical tuvieron problemas para acceder al recinto. "Pensamos que con ese temporal no iría nadie y casi lo suspendemos pero decidimos esperar", contó Marina. "Media hora más tarde empezó a llegar la gente. Yo no me lo podía ni creer".