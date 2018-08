El Verín de 1954, desde el castillo

El que hoy es parador nacional de Verín, en aquel lejano año 1954 ofrecía esta vista de la villa. La fotografía de hoy me vais a permitir que no la comente, y me refiera al texto que en muchas ocasiones estas viejas postales muestran de manera indiscreta.

Rosi era una joven de Gerona quien a finales de septiembre del 54 sus padres trajeron a casa de unos tíos en Ourense y desde allí se desplazaron a tomar las aguas al balneario de Verín (no especifica cuál de ellos); contaba a sus hermanos que a pesar del esplendor de los edificios y el cuidado que el personal le dispensaba, ella no se encontraba a gusto en ese ambiente, y estaba deseando terminar el periodo prescrito para volver a su Gerona. Quizás el hecho de planificar su estancia en fechas tan tardías fuera el culpable de ese aburrimiento, o quizás, como insinúa en la carta, la separación de...

Tendré que indagar más sobre el tema, pero probablemente el ambiente de tranquilidad y sosiego que se intentaba crear en los balnearios, no fomentaba la presencia en ellos de gente joven, y ese puede haber sido uno de los motivos de su paulatino decaimiento, ¿o no?