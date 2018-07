A Lisboa con Viti, el jugador más viajero de Tercera

En Ourense lo conocen por su faceta futbolística, pero Viti (Venezuela, 1994) es una persona polifacética que va más alllá. Afirma que tiene la constante "ambición de querer cambiar". Tanto es así, que además de retornar a Tercera división de la mano de la UD Ourense, estudia, trabaja como socorrista y es un apasionado de descubrir lugares nuevos.

Aunque sus viajes profesionales le hicieron pasar por los vestuarios de clubes como Ourense, Bande o Verín, el joven celanovés no entiende su vida sin movimiento.

"No sería capaz de elegir un único lugar especial. Sin irme muy lejos de casa, las islas Cíes son uno de mis destinos por excelencia. No obstante, una de las últimas ciudades que he descubierto y me ha gustado mucho ha sido Lisboa. Volvería mañana mismo".

Aunque Viti nació en Venezuela ha pasado parte de su vida en la localidad ourensana de Celanova, lo que, explica, influye en sus gustos a la hora de viajar. "Me gusta estar en contacto con la naturaleza, descubrir preciosas rutas de senderismo y disfrutar de la tranquilidad que se respira." Víctor es una persona enérgica, que se mueve por su afán de aprender y mejorar: "Y cuando necesito desconectar o simplemente unos días de paz, estar en una playa vacía es mi destino favorito".