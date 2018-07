Mil veranos para Amencer

El próximo 1 de agosto arranca una nueva edición, la 31, de los campamentos urbanos gratuitos de Amencer, el infantil y el juvenil, todo un hito asentado en la provincia como referente del verano para niños y jóvenes durante entre nueve -el juvenil, para mayores de 15 años- y 13 días -el infantil, para niños entre ocho y 16 años-.

"El año pasado contamos con 687 niños en el campamento infantil, 142 en el juvenil y 157 voluntarios, con lo que nos quedamos a las puertas de los 1.000 participantes", señala Héctor Mosquera, presidente de la asociación juvenil. El reto este año es superar esa cifra del millar de participantes a lo largo de esa primera quincena del mes de agosto, algo que Mosquera considera "viable".

De hecho, desde que a finales de los 80 naciera la asociación Amencer y pusiera en marcha, como una de sus primeras iniciativas, este campamento gratuito, "con alrededor de un centenar de inscritos en aquel entonces", es una propuesta que no ha dejado de crecer. En la última edición acudieron niños de hasta 60 colegios "de toda la provincia y aquí no decimos que no a nadie, todo el que quiera, de forma gratuita, puede participar".

El campamento cuenta con una aportación de 4.500 euros de la Diputación, 9.000 euros del Concello de Ourense y el resto, "hasta llegar a los 26.000 euros que tenemos de presupuesto, viene de las aportaciones tanto de empresas como de particulares", explica el presidente de la asociación.

Una de las apuestas de este año "será el medio ambiente, por eso, entre otras cosas, en la tradicional suelta de globos utilizaremos inflables de látex, que son menos contaminantes", subraya Héctor Mosquera.

En cuanto a qué actividades, de todo el abanico programado por los miembros de Amencer, es la que anualmente resulta más demandada, no duda en señalar a "las actividades acuáticas, las que se desarrollan en la piscina, pero sobre todo el día de la playa, que este año vamos a Vigo, a un arenal que n o queremos desvelar porque será una sorpresa", apunta el responsable de la asociación.

El campamento juvenil empezará con el Día de la Bienvenida y seguirá con dos días de piscina, uno de termas, una andaina solidaria y la noche de terraza para cerrar el campamento. El campamento infantil incluye el Día da Cultura, el de la naturaleza, la noche de los pequeños, el día de los deportes, la xuntanza en la playa, el día de la buena gente o el día del Entroido por barrios.

Una amplia programación que engancha a quien la disfruta. Según dice Mosquera, "el que viene una vez, repite".

"En estos 31 años, el campamento se ha hecho referente"

Héctor Mosquera, presidente de la Asociación juvenil Amencer, tiene claro que el campamento urbano de verano que organizan desde hace más de 30 años se ha convertido ya en "un referente de la ciudad y la provincia, porque a esta iniciativa se apuntan niños y jóvenes de todos los puntos de Ourense".

Es , además, una cantera de formadores y animadores, ya que por este campamento pasan anualmente alrededor de 150 jóvenes que se ocupan de controlar y dirigir los juegos formativos que se incluyen dentro de la programación del campamento urbano.

Muchos de estos monitores se preparan en las dos citas anuales que desde la asociación ofrecen para aprender los distintos aspectos que conlleva esta actividad, uno antes de Navidad y otro antes de verano.