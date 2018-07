El músico Carlos Núñez visita "Lugares mágicos”

El músico gallego Carlos Núñez acaba de iniciar su gira “Lugares Máxicos”, una serie de nueve conciertos con la que recorrerá nueve puntos de la geografía gallega con diferentes propuestas musicales. Cinco de esos conciertos serán en Ourense, el día 21 en Oseira, el 22 en el templo carballiñés de A Veracruz, el 24 de julio en el monasterio de San Rosendo en Celanova y el día 5 de agosto en Santo Estevo de Ribas de Sil, en plena Ribeira Sacra.

Carlos Núñez está considerado internacionalmente como un músico extraordinario, de los más serios y brillantes del mundo.

A los ocho años, Carlos decidió aprender de los viejos maestros los secretos de la música popular y de la gaita y a los 12 ya fue invitado a tocar como solista con la Orquesta Sinfónica de Lorient una composición del irlandés Shaun Davey. Poco después comenzó a estudiar flauta de pico en el Conservatorio de Madrid con calificaciones de Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera.

En 1989 grabó por primera vez con The Chieftains para la banda sonora del filme La isla del tesoro, protagonizado por Charlton Heston y Oliver Reed. Desde entonces Carlos Núñez es el séptimo Chieftain y junto a ellos ha conseguido un Premio Grammy, ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York y en el Royal Albert Hall de Londres al lado de artistas como Bob Dylan, Joni Mitchel, The Who, Lou Reed, Spin Doctors, Eddie Vedder (de Pearl Jam), Bon Jovi, Alice Cooper, INXS, etcétera.

Cuando en 1996 publicó A irmandade das estrelas, su primer álbum en solitario, Carlos Núñez ya era un artista reconocido en todo el mundo. El disco vendió más de 100.000 ejemplares en España y significó la mayoría de edad de la world music en nuestro país. En A irmandade das estrelas colaboraban más de 50 músicos, entre ellos The Chieftains, Ry Cooder, Luz Casal y Dulce Pontes.

A lo largo de estos años, Carlos Núñez ha vendido más de 1.000.000 discos en el mundo, ha obtenido un Premio Ondas, dos candidaturas en solitario a los Grammy latinos y galardones en todo el mundo. Ha sido nombrado Embajador Europeo del Medio Ambiente y ha actuado en Roma ante dos millones de personas convocadas por el Papa. Ha sido definido como “la única estrella planetaria de la gaita” (François-Xavier Gómez, Libération).

Lugar: Mosteiro de Oseira (21 de julio, a las 21,00 horas), templo de la Veracruz (22 de julio, a las 21,00 horas).

Entrada: 20 euros (de 13,00 a 05,00 horas).