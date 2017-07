“Non so queremos nenos no verán, quéroos todo o ano"

José Luis Doval invita a los ourensanos a, "se queren, mudar as estadísticas. Non me importaría nada que o vindeiro ano estiveramos falando dun repunte meteórico dos nacementos na época estival. Y es que su discurso no invita precisamente al optimismo: "Ourense e Lugo, co Alentejo portugués e unha zona entre Macedonia e Grecia, teñen as tasas máis baixas de nacementos de toda a Europa Occidental.

Estamos nun 0,9 nenos por muller cando a taxa de reposición debe de situarse por enriba do 2,2, velaí a nosa necesidade. Por iso que animo a todos a que se o vindeiro ano queren darche un bo titular, que o fagan, porque ese é o verdadeiro problema de Ourense e incluso da nosa comunidade".

La breve charla con el hombre que seguro más pequeños ha traído al planeta desde la ciudad de As Burgas concluye con el jocoso recuerdo del primero de los años del cheque bebé de Zapatero: "Si que lembro que ese ano, sobre todo aquelas mulleres que debían apurar para optar a él, conseguiron modificar de xeito moi notable as estadísticas anteriores".