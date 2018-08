Paseo delante de la Sala Auria 1973

A estas alturas los lectores de mis blogs ya saben la historia de la magnífica sala Auria, aquella que asombró a los artistas que la visitaron por su estética, calidad de sonido e incluso el concepto innovador de sala de fiestas-restaurante. Pena que no llegara a materializarse el proyecto de cine al aire libre en la terraza del edificio, al menos hubiera sido increíble por las vistas (en el momento de su construcción fue el edificio de más altura en la calle del Paseo).

Poco más de 12 años duró la aventura de la sociedad impulsora con los hermanos Blanco a la cabeza. Lo que no he llegado a saber es el motivo de que, tras su cierre, se tirara el edificio para levantar otro (por antigüedad o defectos constructivos no creo que fuera).

¡Misterios de Auria!

En la imagen de los años 70 podemos ver aún letreros de míticos negocios ourensanos: Tatino, Chavalín, Menor, Jesús la Gestoría Timiraos... Y el único que resiste el paso del tiempo, la Joyería Sierra.