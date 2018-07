Cinco pistas para una pachanga en Ourense al final de la jornada

El deporte no para en verano. Ni para niños ni para mayores. Ourense ofrece la posibilidad de disfrutar de pistas municipales abiertas durante todo el día para poder quemar esas calorías que has consumido durante la tarde en la piscina o quemar ese estrés después de salir de trabajar. En cada rincón de la ciudad se esconden lugares en los que calzarse las zapatillas de fútbol, comprar un balón y apostarse algún tipo de premio. No hay excusas para no practicar deporte en verano, y mucho menos fútbol, después de esta guía balompédica por la ciudad.

Rairo

Es una de las pistas de fútbol más utilizada durante las noches estivales. Situada en la Carretera de Rairo, en el corazón del núcleo urbano, esta cancha dispone de dos porterías y un parque anexo. Aquí solo se respira fútbol, no hay ni canastas ni otros tipos de elementos para practicar más deportes. Durante las noches, muchos jóvenes se acercan para jugar al fútbol sala. Las reglas son sencillas, quien marque dos goles sigue jugando, quien pierda se marcha. Si se llega al término de siete minutos en empate, descansará quien más tiempo lleve jugando. Las reglas de la calle.

Eulogio Gómez Franqueira

El mismo nombre lo dice. La pista de la calle Eulogio Gómez Franqueira es una cancha polideportiva donde conviven el fútbol y el baloncesto. A veces, los dos a la vez. Cerca del conocido karaoke Rías Baixas, la zona tiene fácil aparcamiento al lado de la Estación de Autobuses si se decide ir en coche.

Estación de Autobuses

En esta zona fronteriza entre el Pino y el Puente, hay dos campos polideportivos. En la parte más cercana a la Carretera de Logroño-Vigo, en la parte inferior de la Estación de Autobuses hay otro lugar donde desarrollar todo el talento "canchero" y picar a los amigos a jugar un partido de fútbol.

En A Carballeira

Quizá sea el campo de fútbol sala más alto de la ciudad. Lo cierto es que en el barrio de A Carballeira disponen de una pista de cemento donde poder descargar toda la energía y celebrar goles. También triples o entradas, ya que dispone de cuatro canastas, es decir dos pistas de baloncesto, para poder alternar.

Barrocanes

Es diferente a todas las demás. Situada en el centro de la urbanización de Barrocanes, una altura por encima de la nueva urbanización Peñarredonda, este campo es diferente a todos por el simple hecho de tener un techo cubierto. Así, durante los días de lluvia y tormenta que están aburriendo a Ourense, se puede organizar una pachanga en un sitio semicerrado de manera gratuita. Siempre con permiso de la Asociación de Vecinos y de los equipos que estén ya jugando en ese momento.