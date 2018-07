Polémica en el Marisquiño por los premios femeninos

El Marisquiño ha sido protagonista de una polémica en las redes sociales respecto a una información negada por el festival que apunta a que se discriminaría a las deportistas por sexo en esta edición.

A lo largo de los últimos días han circulado por internet una serie de capturas de pantalla en las que aparecían recogidas las cantidades con las que el Marisquiño premiará supuestamente a los ganadores y ganadoras de la World Cup Skateboarding de 2018. Estos premios ascenderían hasta los 3.000 euros en las categorías masculinas, mientras que en la competición femenina no superarían los 2.000 euros.

Esta información empezó a circular como un pequeño rumor pero fue ganando relevancia durante los últimos días al viralizarse y llegar a ser compartida por perfiles digitales de asociaciones feministas o de personalidades como la política del BNG Carme Adán, que en su día fue secretaria xeral da Igualdade de la Xunta.

Adán publicó en su perfil de Facebook una versión editada de esta captura de pantalla en la que se indicaba que en algunos casos las diferencias en los premios de las competiciones masculinas y femeninas podían llegar al 50%, y aseguró que el Marisquiño "se olvidó de cumplir la ley", pidiendo una rectificación

La organización del festival todavía no ha realizado ningún tipo de comunicado ante las críticas que provocó esta información. Sin embargo, al ser preguntada al respecto, ha negado por completo que estas capturas de pantalla sean reales, remitiendo a las cuantías de los premios que a día de hoy aparecen recogidas en su página web. Además, aseguraron que estas cifras no son fijadas por el Marisquiño si no por la World Cup Skatebording.

Asimismo, desde el festival remarcaron su compromiso con la igualdad de género, indicando que su equipo es mayoritariamente femenino. También recordaron que en la edición del año pasado del Marisquiño la cifra de participación de mujeres en la competición de skate se duplicó respecto al año anterior alcanzando un total de catorce participantes en la prueba clasificatoria para el campeonato mundial.

Sin embargo, la negación tajante por la organización del festival de estos rumores no ha logrado acabar por completo con las sospechas levantadas en muchos usuarios en las redes sociales que aseguran que la información recogida en la página web del Marisquiño habría sido modificada una vez iniciada esta polémica.

En cualquier caso, si hay algo de lo que no cabe ninguna duda, es de que las cifras de los premios de las categorías femeninas de skate que figuran en estas imágenes se corresponden con aquellas cuantías que el festival concedió a las participantes de esta competición durante la pasada edición. De esta manera en el año 2017, los deportistas hombres aspiraron a cobrar hasta 1.000 euros más que las mujeres que participaron en la World Cup Skateboarding.

Cada día son más frecuentes las noticias falsas que circulan por la red por lo que se requiere abordar estas cuestiones con el mayor rigor posible. Sin embargo, aún existiendo la posibilidad de que estas capturas de pantalla no sean reales, las críticas al festival podrían continuar al no tratarse de una práctica nueva para el Marisquiño. En cualquier caso, todo parece apuntar a que en esta edición no habrá ningún tipo de brecha de género y las deportistas femeninas serán premiadas con las mismas cantidades que sus compañeros, que ascienden hasta un total de 3.000 euros.