Portugal, el aliado de los ourensanos en el estío

El presentador de televisión Xosé Manuel Piñeiro lo tiene claro cuando se le pregunta cuál es su rincón de verano favorito: "Me quedo con el norte de Portugal sin ninguna duda. Tengo una casa en la zona septentrional del país, desde hace más de diez años, a la que procuro ir cada semana".

Pero no sólo se siente atraído por esta parte del país luso: "De Portugal me gusta todo. La región que rodea a O Porto es fantástica, sobre todo la de Foz do Douro". Piñeiro reconoce que la segunda ciudad más importante de Portugal "ya no es lo que era" y acusa al "turismo masificado" del hecho de que Oporto haya perdido el encanto de antaño.

Por otro lado, Xosé Manuel manifiesta su gran afición hacia la bicicleta: "Como amante del ciclismo, la villa de Ponte de Lima resulta muy adecuada para practicar esta actividad, su amplio valle bañado por el río Lima es justo lo que busco cuando le doy a los pedales". Además, esta pedanía portuguesa le recuerda mucho a Allariz .

Huye del mar y se siente más cómodo en las playas fluviales, tal y como confiesa, "soy poco de playa, más bien soy niño de río", ya que su infancia se la pasó, en parte, dándose grandes chapuzones en el Arnoia, época que reconoce, le gusta rememorar por los "buenos recuerdos".

El comunicador recomienda a los ourensanos que redescubran Portugal: "Pueblos como Nazaré u Óbidos son grandes desconocidos para mucha gente de Ourense y es una auténtica pena".