La programación deportiva no para ni en vacaciones en la provincia

El final del mes de agosto viene acompañado de diferentes e interesentes pruebas deportivas a lo largo de la provincia. Algunas de ellas todavía mantienen abierto el plazo de inscripción y las que no, merecen una marca en la agenda para no perdérselas. Pruebas ciclistas, acuáticas y la más típica, la futbolera. Y es que el deporte no paró ni parará en verano, aunque quedé ya poco para septiembre.

BTT Trevinca

Una prueba más que recomendable para los amantes del mountain bike. Consta con tres rutas diferentes según las limitaciones o el estado de forma en que se encuentra cada uno. En una se recorrerán 75 kilómetros, en otra 55 y en otra 35. Bien sea en la más corta o en la más larga, la cita, que se celebra este domingo, tiene como objetivo que los participantes lo pasen bien y que disfruten del entorno en el que se celebra. Segunda edición de una prueba que busca consolidarse.

Copa Diputación de Vela

Castrelo de Miño acogerá desde el próximo viernes hasta el domingo la Copa Diputación de Vela Optimist. Una prueba que busca a los mejores de la provincia compitiendo en un entorno idílico para los deportes de agua. Una oportunidad para demostrar que la vela también exporta talento de la provincia.

Esquí acuático

Tras llevarse a cabo en Cortegada la Copa Galicia, el esquí acuático hace parada en Barra de Miño. Con motivo de la celebración de la 23ª edición del Open Copa Diputación, que servirá como Campeonato Gallego. La cita se desarrollará entre el sábado y el domingo en la localidad ourensana y allí los participantes volverán a demostrar sus habilidades.

Fútbol provincial

Si el pasado sábado fueron los equipos ourensanos de Tercera y Preferente los que volvieron a la competición, esta vez son los aficionados de los equipos de Primera Galicia los que ya se podrán acercar a animar a los clubes de sus localidades. El mejor fútbol provincial está de vuelta.

Travesía a Nado

O Barco acogerá el próximo sábado la IV edición de la Travesía a Nado de Valdeorras. Una cita que arrancará a las 17:30 horas.