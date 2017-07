La propuesta alternativa de Fasenuova en Santiago

La Cidade da Cultura organiza un año más el ciclo Atardecer no Gaiás con conciertos al aire libre los jueves, viernes y sábados de julio y agosto. Para hoy, viernes, la cita en la Praza Central corre a cargo de Fasenuova (Roberto Lobo Ernesto Avelino), que mezclan punk, bakala y electrónica.

Maltrato ruidista extremo, ritmos repetitivos y envolventes, esqueletos de melodías rotas por repentinas descargas de gritos salvajes. Así se define la banda de Mieres.

Con un sonido analógico pulsante y caliente, construyen sus bofetadas de baile sintéticas, de base industrial pero que explora los paisajes del pop hasta el fondo y que, a la vez, no pierde de vista los rincones más experimentales de un mundo extraño que tan solo ellos se atreven a merodear. Poéticos y sutiles, cuando no brutales y violentos, no conceden respiro y son siempre un hallazgo para los que osan acercarse al rompeolas de su tempestad sónica.