En este mes cumplirá setenta y cinco. Otro Leo. Inolvidable, para María y para mí, compartir momento vital con un genio del séptimo arte, un actor de leyenda. Un mito.

Estrechar la mano del joven Vito Corleone, conversar con Jake la Motta, degustar un blanco de Valdeorras con Travis Bickle, reírnos con Jimmy Conway… Nunca antes con nadie que encarnara a tantos en películas que forman parte de la historia del cine… El Michael de "El cazador" o el Max Cady de "El cabo del miedo". Y sucedió.

-Where are you from?

-From Ourense, la provincia de Rodrigo Cortés, ourensano universal natural de Pazos Hermo (Cenlle), quien te dirigió en "Red lights" en 2012.

Hablar de su “Tribeca Grill” o de nuestro “OUFF”. Tremendo magnetismo, humildad en grado sumo, gran humanidad cómplice con Jana y Cata, nuestras hijas. "¿Quién era ese señor, Papá?".

Para mí, para muchos, el mejor actor de todos los tiempos, con permiso de Laurence Olivier y Marlon Brando. Un gigante.

Gracias a la vida por hacerme vivir otro sueño. Amigas y amigos: todo es posible. En verano también.