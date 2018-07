La Red gallega de playas sin humo se extiende por Galicia con buen resultado

En 2012 el Concello de Baiona puso en marcha una campaña para promover que no se fumara en sus playas. Al ver la respuesta positiva de la población, en 2016 nace la "Red gallega de playas sin humo, iniciativa creada por El "Programa Galego de Promoción dunha vida sen Tabaco". Parece estar dando buen resultado en playas como A Concheira, pero la campaña todavía no ha llegado a Vigo.

En la actualidad ya son 67 playas, de 37 ayuntamientos las que se han sumado a la iniciativa. Los objetivos son promocionar una vida sin tabaco, desnormalizar el consumo de tabaco en la sociedad, promover playas que respeten el medio ambiente y proteger a los niños de la influencia del tabaco en espacios libres.

Aunque en el cartel se puede observar un cigarrillo con el símbolo de prohibición, la iniciativa no entra dentro de la legislación y realmente no está "prohibido" fumar en las playas , por lo que no es sancionable. La campaña trata de educar y sensibilizar, repartiendo folletos y dando información sobre la idea. Lo que parece que está dando buen resultado, ya que muchos bañistas piensan que cada vez se ven menos personas fumando en la playa. Algunas incluso van a fumar a los paseos y la arena está mucho más limpia.

Lo que más molesta a la mayoría es encontrar colillas cuando están en la arena o los niños juegan. Muchos creen que la iniciativa debería extenderse a todas las playas de Galicia y algunas personas incluso dicen que no les importaría que se llegara a sancionar por fumar en la playa, comparándolo con la normativa de prohibición de fumar en bares y espacios cerrados públicos.

Otros, sin embargo creen que llegar a sancionar por fumar en un espacio libre y público es exagerado porque fumar es legal.

Cada vez más playas se suman a la campaña y tratan de convertise en espacios libres de humo y concienciar a la gente.