Para relarxarse, "non hai coma a terra galega"

A poeta ourensá, de Sobradelo (Xunqueira de Ambía), Rochi Nóvoa ten moi claro que o tempo que consume lonxe das súas ocupacións como mestra nos últimos anos do colexio de educación infantil e primaria de Vilardevós, debe diferenciarse "entre o descanso e as viaxes".

Preguntada por cál é o lugar que recomendaría a quen estea no día de hoxe abrindo o xornal por esta páxina, "por suposto que se quere relaxarse, sempre, sempre ten que ser a nosa terra. E, como humilde recomendación, un dos territorios que procuro visitar cada verán é a Mariña lucense. Sen ir máis lonxe, estes días coñecín a espectacular paraxe do Fuciño do Porco. Pero nunca deixan de abraiarme as praias das Catedrais. Nin que dicir ten que ademáis de ofrecernos o noso país ubicacións extraordinarias, ten unha gastronomía que convirte esas saídas nun verdadeiro paraíso. Quén non foi probar o arroz con bogavante que se cociña na fermosa vila mariñeira de Rinlo, por exemplo?", di Rochi Nóvoa. "Eso si, se o que busco é o relaxo total, entón o destino está ben perto da capital das Burgas, e no é outro que a aldea que me viu nacer, Sobradelo, no Concello de Xunqueira de Ambía".

No caso de que o viaxeiro teña previsto ir máis lonxe do Padornelo, a ourensá recomenda "todos aqueles países que teñan unha cultura moi similar á nosa. De ofrecer un destino, a mín pírranme os países nórdicos, poida que pola proximidade que culturalmente teñen con Galiza".