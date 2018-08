Renegados invita a dejarse llevar

El verano prosigue y con él, los Conciertos de La Región. Lo mejor de la música de ayer vuelve a sonar en los escenarios, de la mano de grupos que versionan a los míticos de los años 60, 70 y 80. Un recorrido para nostálgicos y melómanos en general, además de para todos aquellos que quieran descubrir qué sonaba en las radios décadas atrás.

La cita de mañana correrá a cargo del grupo Renegados, que actuarán en la plaza Alcatruz de Maceda, a partir de las 00,00 horas. Los músicos llegan a la localidad con ganas de hacer que el público se lo pase en grande y no deje de bailar en toda la noche. Para ello, el mejor menú: un completo repertorio de grandes temas del R&B, soul y funky, además de creaciones propias. Como grandes inspiraciones, Ray Charles, James Brown, Steve Wonder, Blues Brothers o Mississippi Blues Band, de Argentina. Ritmos que invitan a no quedarse quieto y letras que levantan el ánimo. Fernando Risco, el batería del grupo, afirma que el suyo es un espectáculo "animado, pero sin empacho", en el que la gente se suele animar mucho. "En 2015 actuamos en las fiestas de Ourense. Era un lunes y estábamos solos, pero la gente empezó a vernos y decidió quedarse", explica.

Junto con él, mañana actuarán en Maceda Roberto Iglesias (trompeta), Julián Ruiz (saxos), Óscar Lo (piano y teclados), Fran Fender (guitarra), Esaú Pérez (armónica y voz) y Raúl d'Arnoia (bajo y contrabajo), quienes completan el grupo, nacido allá por 2005 y que siempre ha seguido la misma línea musical. Un estilo que convence a mayores y pequeños, a "bailongos" y tímidos. Perfecto para una noche veraniega.

¡Que el ritmo no pare!

Los Conciertos de La Región continúan durante las próximas semanas. La primera actuación será del dúo Ibangield en Ribadavia, el próximo 9 de agosto Los Mecánicos agitarán al público en A Veiga el día 11 de agosto. Las próximas fechas serán en Verín, el día 16, y ya el 14 de septiembre, en O Barco.